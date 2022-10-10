雲林設農業創新加值園區 陳吉仲：協助早日落實

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（中央社記者黃國芳雲林縣10日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天召開記者會爭取設立農業創新加值園區，農委會主委陳吉仲出席表示，園區未來結合雲林農業生產，農業大幅度升級，將向行政院報告，協助落實。

劉建國與民進黨立法委員蘇治芬今天邀請陳吉仲、北港鎮長參選人張勝智等人共同召開記者會爭取設立雲林農業創新加值園區。

張勝智表示，雲林農業創新加值園區位於北港新街大排以東、縣道164線以北，占地約83公頃。雲林飼養豬隻、鵝，還有種植的蒜頭、花生、番薯，都是生技產業的原物料，透過農業創新加值園區，將這些原物料轉化成高價值、高經濟的加工品，如化妝品、飼料、醫藥保健食品等。

劉建國致詞指出，雲林農業創新加值園區主要的目的與方向，就是要讓雲林的農業可以快速與生物科技銜接，園區的內容已經涵蓋很多生物工程與做法，讓雲林整個農業的產值，再度往上提升，這絕對是雲林農業未來發展的方向。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，雲林農業創新加值園區未來發展有3大方向，包括生活健康、淨零永續，以及未來銀髮族、毛小孩所需要的食品加工加值，雲林有最多的農產品都可以來支撐這3大方向。

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陳吉仲指出，這個園區更具有未來性，可作為相關生醫的材料等，並結合雲林當地農業的生產，可大幅度讓農業升級，農產品價值增加，因牽涉到經濟部等跨部會，會將雲林地方的需求向行政院報告，希望園區有機會落實，讓雲林整體農業升級。

蘇治芬指出，現代農民年齡老化，也留不住年輕人在農村發展，造成缺工問題嚴重，農業真的要靠有未來性的產業，而農業生技產業就是農業和農村的未來。（編輯：謝雅竹）1111010