「府中搞什麼鬼」 新北萬聖節變裝賽總獎金26萬

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市政府經濟發展局表示，萬聖節將屆，新北府中商圈推出「府中搞什麼鬼」變裝比賽開跑，今年分專業鬼怪組與萌鬼趣味組，總獎金高達新台幣26萬元，歡迎大家一起來搞鬼。

經發局發布新聞稿指出，一年一度萬聖節「府中搞什麼鬼」活動將於10月29日舉辦，今年變裝比賽區分成專業鬼怪組與萌鬼趣味組，活動報名自今天起至10月25日止，歡迎敢秀、敢玩又有創意的你一起來府中商圈搞鬼。

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經發局長何怡明表示，今年的變裝比賽總獎金高達26萬元，專業鬼怪組前3名分別可獲得獎金5萬元、3萬元及1萬5000元，並取8名佳作各得5000元；萌鬼趣味組前3名也可分別獲得2萬元、1萬元及6000元獎金，並取8名佳作各得3000元外，當日票選的前6名人氣獎可分別獲得1000元。

她說，報名參賽變裝比賽的民眾，只要於現場報到完成，即可獲得參加獎600元商圈購物券，可至府中商圈配合店家內使用，期望讓民眾在府中商圈感受到最恐懼、最精彩的萬聖節氛圍。（編輯：李錫璋）1111011