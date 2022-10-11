更多編輯台推薦新聞：
黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7
運動

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7

圖輯／國慶阿帕契直升機大雁隊形飛越總統府 勇鷹、F-5衝場
政治

圖輯／國慶阿帕契直升機大雁隊形飛越總統府 勇鷹、F-5衝場

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

出國前或旅行途中染疫怎麼辦？疫後旅遊留意4件事
生活

出國前或旅行途中染疫怎麼辦？疫後旅遊留意4件事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電大跌逾8% 台股重挫596點收13106點
首頁 / 地方

「府中搞什麼鬼」 新北萬聖節變裝賽總獎金26萬

2022/10/11 13:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市政府經濟發展局表示，萬聖節將屆，新北府中商圈推出「府中搞什麼鬼」變裝比賽開跑，今年分專業鬼怪組與萌鬼趣味組，總獎金高達新台幣26萬元，歡迎大家一起來搞鬼。

經發局發布新聞稿指出，一年一度萬聖節「府中搞什麼鬼」活動將於10月29日舉辦，今年變裝比賽區分成專業鬼怪組與萌鬼趣味組，活動報名自今天起至10月25日止，歡迎敢秀、敢玩又有創意的你一起來府中商圈搞鬼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經發局長何怡明表示，今年的變裝比賽總獎金高達26萬元，專業鬼怪組前3名分別可獲得獎金5萬元、3萬元及1萬5000元，並取8名佳作各得5000元；萌鬼趣味組前3名也可分別獲得2萬元、1萬元及6000元獎金，並取8名佳作各得3000元外，當日票選的前6名人氣獎可分別獲得1000元。

她說，報名參賽變裝比賽的民眾，只要於現場報到完成，即可獲得參加獎600元商圈購物券，可至府中商圈配合店家內使用，期望讓民眾在府中商圈感受到最恐懼、最精彩的萬聖節氛圍。（編輯：李錫璋）1111011

何怡明
林佳龍選辦：六星產業計畫 掌握新北海空港優勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族