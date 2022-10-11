莊姓士官休假參與高市議員參選人造勢 陸軍懲處調職

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）國民黨高市議員邱于軒今天指控數名軍人疑涉違反行政中立，其中步訓部莊姓士官利用休假參加台灣基進議員參選人造勢活動；陸軍教準部回應，已依規定懲處，調離現職。

邱于軒上午與無黨籍高雄市議員參選人徐尚賢和民眾黨市議員參選人陳妙真一同前往鳳山區陸軍步兵訓練指揮部門口，抗議國軍違反行政中立。她說，近期接獲民眾檢舉，疑有現役軍人於營區內發展政治組織，捐款資助台灣基進參選人楊佩樺；另更指涉楊佩樺老公穿軍服一同合影、懸掛看板；還有莊姓現役軍人幫忙台灣基進參選人李雨蓁舉牌宣揚政治理念。

對此，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部下午發布新聞稿回應，所屬步兵訓練指揮部莊姓士官上月利用休假期間參加高雄某議員參選人造勢活動，嚴重違反「行政中立」規範。

教準部指出，經軍方調查屬實，已依規定懲處莊姓士官並調離現職；另關於其在社群平台留言，引起爭議部分，也正由司法單位調查當中。

另外，針對基進黨參選人楊佩樺老公穿軍服一同合影情形，陸軍第八軍團指揮部說明，楊佩樺將吳姓士官著軍裝合照放在競選文宣一事，經調查吳姓士官並不知情，且經聯繫說明已於當天移除；至於軍方疑集資贊助楊佩樺看板部分，則是楊佩樺自己向退伍軍人朋友募集，並非現役官兵所為。

第八軍團指出，吳姓士官雖未參與妻子選舉宣傳活動或擔任職務，未違反「公務人員行政中立法」及「國防法」相關規定，但因已引起爭議，單位已給予告誡；遵守行政中立是國軍一貫立場，嚴禁參與各項與選舉有關活動，後續將加強官兵教育，遵守軍隊國家化立場。

台灣基進則向中央社記者表示，莊男當天幫忙舉牌是利用休假回來當志工，並未接受任何金錢酬勞，也沒和任何基進參選人有關係，目前並無擔當任何黨職工作。

台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁也發布新聞稿澄清，基進並沒有給予任何現役軍人職務，也未迫使和干涉個人休假時間行為，在此嚴正聲明與澄清，沒有違反任何國防法規定。（編輯：陳仁華）1111011