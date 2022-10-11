芳苑衛生所暨長照大樓將完工 提供老幼照顧醫療

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（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）芳苑鄉衛生所暨長照衛福大樓將完工，規劃衛生所、托嬰中心、親子館、日照中心，供醫療、嬰幼及老人照顧；興建中的員林、大城、北斗、竹塘、彰化市衛福大樓明年陸續完工。

加強彰化縣西南角區域衛福硬體資源，彰化縣政府辦理芳苑鄉衛生所暨長照衛福大樓新建案，工程10月底前完工，彰化縣長王惠美今天與地方民代先一步視察工程品質，王惠美說，感謝中央補助與縣議員支持預算，期許大樓提供一站式公共衛生、長照、社會福利服務。

王惠美致詞表示，芳苑鄉人口老化速度略高，每100人就有24人逾65歲，因此，縣府爭取建設芳苑鄉衛生所暨長照衛福大樓，讓長者、幼兒得到最好照顧，也讓年輕人可安心工作打拚，目前工程進入最後裝修階段，感謝工程包商用心，就算原物料波動也讓工程如期如質進行，提供在地民眾更好的醫療、照護空間。

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王惠美說，工程經費中央補助新台幣6681萬7000元，縣府自籌1100萬8000元，共計7782萬5000元，拆除舊有芳苑鄉衛生所，新建包含衛生所、公設民營托嬰中心、育兒親子館、日照中心、老人健康促進中心等大樓空間，提供就醫、打預防針、失能及失智照顧等服務。

另外，芳苑鄉新街社區發展協會今天成立彰化縣第322個社區關懷據點，由於新街社區逾65歲長者約占30%，王惠美出席慶賀表示，新街社區是極老化的地方，設立社區據點可照顧在地長輩、提供初級預防服務，長輩可來上課學習、活動筋骨，希望延緩老化。（編輯：郭諭儒）1111011