澎湖高手在民間 賴峰偉允保存傳統「躐蝦仔」漁法

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澎湖縣長賴峰偉（右）日前赴白沙鄉拜會入選110年「農村文化技藝調查保存紀錄」的瓦硐村長吳清在（左），肯定吳清在傳承傳統漁法「躐蝦仔」並協助推廣及保存。（澎湖縣政府提供）中央社 111年10月12日

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖白沙瓦硐村長吳清在，除了是村長外，還是「躐蝦仔」的高手，110年入選「農村文化技藝調查保存紀錄」，縣長賴峰偉親自拜訪，應允保存傳承這項傳統的「躐蝦仔」漁法。

吳清在村長表示，「躐蝦仔」是澎湖白沙地區現年70、80歲的共同回憶，早年在港子、講美、城前、瓦硐等村落，大多是靠抓槍蝦維生，當時1隻槍蝦，可以賣到2.5元，一趟出去的收獲量是上千隻起跳，現在僅200、300隻左右，目前仍保留有「躐蝦仔」等網具。

根據澎湖縣政府發布的新聞稿，賴峰偉最近前往白沙訪視，親自拜訪入選民國110年「農村文化技藝調查保存紀錄」的吳清在村長，除應允協助傳統漁法推廣外，更期勉「躐蝦仔」這項傳統漁技藝得以傳承保存下來。

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吳清在現場向賴峰偉示範「躐蝦仔」，並介紹自製蝦籠的功能，雙手交叉持竿，以順時針、逆時針方向做小半徑的圓周轉動，一步一步往前躐，這樣槍蝦就得以進入網口而被困於網袋中。

賴峰偉表示，澎湖四面環海，豐富的海洋資源孕育澎湖人，扒網、抱墩、巡滬、躐蝦、扒殼仔、牽留伶仔是先民為養家糊口必備的技藝，然而隨著時代演進，這些傳統漁法已漸式微；加上環境的破壞，槍蝦產量減少，縣府會持續努力保育海洋生態，加強基層教育推廣海洋文化及對海洋保育的概念，讓海洋永續。（編輯：陳仁華）1111012