屏縣府促加快交通重大工程 王國材：全力依進度完成

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立法院交通委員會12日邀集交通部長王國材及公路總局、鐵道局、台鐵局等單位首長到屏東考察，並與屏東縣府針對高鐵延伸案、第2條快速道路、屏南快道、枋寮大平台計畫及鐵道文物館等案進行討論。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月12日

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣12日電）立法院交通委員會與交通部長王國材等人今天到屏東考察及討論高鐵延伸案、第二條快速道路等多項交通建設，經協商後，各案分別訂出目標期程，王國材允諾，會全力依進度完成。

立法院交通委員會今天由召委劉世芳、立委周春米帶隊，邀王國材及公路總局、鐵道局、台鐵局等單位首長到屏東考察，並與縣長潘孟安及縣府局處針對高鐵延伸案、第二條快速道路、屏南快道、枋寮大平台計畫及鐵道文物館等案進行討論。

經討論協商後，各案分別訂出期程，王國材也允諾將全力依進度完成。其中高鐵延伸屏東案，目前環評已進入二階，屏東端路線維持，至於左營站出站方式採高架或繞道將在今年11月底前定案，不影響期程。

第二條東西向快速道路原計畫民國114年完成綜合規畫，公路總局今天在會議中允諾，預計112年6月完成二階環評報告，目標提前在112年底完成環評審議暨綜合規畫。

此外，屏南快速道路從潮州到恆春約75公里，未來可由楓港串聯台九南迴公路，形成快捷公路路網，交通部也於會中允諾，12月前確定路廊配置方案。

針對枋寮鐵路大平台，屏東縣府依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」辦理，並將於111年10月底前修正補充提送交通部。

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至於潮州鐵道文物館針對建築物將變更為商業空間、旅館部分，交通部承諾今年10月底前審認台鐵所提計畫，再由縣府完成審議開發計畫變更。縣府並要求台鐵於111年12月底前開放。

潘孟安表示，聯外交通對於屏東人非常重要，希望交通部各單位能加快屏東重大交通工程各階段的審查、設計、施工速度。周春米說，過去屏東交通建設比其他縣市落後許多，未來會繼續爭取屏東應有交通權益。（編輯：黃世雅）1111012