選民服務百百種 化身親子城堡或扮紅娘牽姻緣

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（中央社記者王鴻國新北13日電）選舉時除掃街拜票請託外，選民服務也是重要一環，民進黨新北議員李倩萍笑說婆婆媽媽愛聊天，還被請託扮紅娘牽紅線。國民黨新北市長參選人侯友宜競總則化身親子同樂的溫馨城堡。

李倩萍在地服務10多年，服務多樣化，婆婆媽媽最愛找她聊天談心事，而不少年輕民眾對她亮眼外表印象深刻，連遇到「感情問題」都會來向她請教。甚至拜託她充當紅娘介紹好對象，讓她的服務處瞬間變成戀愛教室。

李倩萍今天向中央社記者表示，談起選民服務，就有民眾打電話來詢問：「哪一個交友軟體比較好用？」她自己從來沒使用過交友軟體，這次真的踢到鐵板，轉身問助理，大家也是面面相覷，只好開始透過Google來幫忙找答案。

她進一步指出，也有媽媽憂心忡忡來電詢問「為什麼女兒這麼漂亮卻沒人追」，對子女的婚事煩惱不已，直接探詢議員身旁是否有好對象介紹，李倩萍則說緣分來了就會水到渠成，奉勸要有耐心等候。

另外，侯友宜競選總也辦起親子活動，邀請新北在地幼教動畫明星「FOOD超人」搭配海星哥哥朗讀繪本，吸引許多親子參加。現場用生動的方式說故事，帶領孩童及家長一同沉浸在夢幻的童話世界中，讓競總彷彿成為親子的溫馨城堡。

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侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，在競總打造青年基地的空間，以攀岩場、草地、帳篷的戶外風格，希望吸引青年市民及親子前來遊憩，讓大小朋友能在舒適空間共享快樂時光外，也能讓孩子培養語言及肢體表達的能力。

陳柏翰表示，青年基地在10月14、21、29日以及11月5、9、16、23日下午4時到6時，會有2小時的動畫時間；11月5日、19日下午3時也有半小時的說故事活動，歡迎所有市民朋友帶著小朋友前來參加，共享溫馨時光。（編輯：卞金峰）1111013