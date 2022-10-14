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水圳震損恐影響112年稻作 花蓮縣府爭取休耕補助

2022/10/14 12:27
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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮玉里鎮、富里鄉部分農田因918強震造成地面隆起、水圳破裂，初估約300公頃農田受損。除天然災害補助，因水圳修復期較長，恐影響明年1期稻作，花蓮縣府將爭取專案休耕補助。

花蓮縣議會定期會今天進行縣政總質詢，國民黨籍副議長潘月霞指出，南區農田因918台東地震造成部分農路無法通行、稻田損失、無水灌溉等災損，詢問縣府相關補助及修復措施。

花蓮縣政府農業處副處長張仁智答詢，正值稻米2期生產期因地震造成土地隆起、水圳斷水等災損，目前已由當地農會、鄉鎮公所協助調查，達天然災害救助標準可啟動現金救助。

至於農田、農路隆起修復，張仁智說，將調查分級後，與鄉鎮公、農會、農民協商修復補貼機制；另外，因高寮大橋、崙天大橋倒塌，農民繞路運輸農產品增加成本，也將由農會估算費用，研議補貼。

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張仁智指出，水圳破損導致無法灌溉，恐影響到明年1期水稻，目前正在調查損壞狀況及受影響面積，將一併向農委會爭取專案休耕，依目前休耕補助規定，1期每公頃可領新台幣3萬4000元以上補貼。

富里鄉、玉里鎮是花蓮重要稻米種植區，張仁智會後接受媒體聯訪指出，初估2鄉鎮農田受損約300公頃，詳細災損仍在盤點，現階段因地震造成的損害，經通報、勘查確認達天然災害救助標準，就可啟動現金救助。（編輯：謝雅竹）1111014

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