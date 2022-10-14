周江杰提青銀共同廚房 讓長輩吃得健康

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民進黨新竹縣長參選人周江杰（中）14日提出「青銀共同廚房」政策，將鼓勵有意投入地方創生的在地年輕人，服務長者共餐，讓長輩吃得健康也開心。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月14日

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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天提出，「青銀共同廚房」政策，將鼓勵有意投入地方創生的在地年輕人，投入服務長者共餐能一起煮、一起吃，讓長輩吃得健康，也開心。

周江杰競選團隊今天發布新聞稿指出，為提高社會的心理支持效果，透過由年輕人、孩子來與長者互動，陪伴長輩吃飯、聊天，開闊長者的心境。

周江杰表示，透過「青銀共同廚房」能完善長輩照顧，將以偏鄉優先試辦，因竹縣人口分布較為散，距離也較遠，獨居者也可能因交通，進而減少社會參與的頻率，為建構其獨居生活，卻不至社會參與低落環境，成立「青銀共同廚房」，為社區長輩供餐提出另一種可能。

周江杰指出，關懷據點或照顧站的設立，是以預防醫學的方向出發，協助長輩維持體能，也讓長輩訓練腦力，最重要是活絡人際關係，因此，可結合原有據點或照顧站辦理，並運用偏鄉學校原有廚房設備與人力，協助製作長輩餐點。

周江杰表示，也可在安全的環境中，讓長輩可以動起來，拿出自己種的菜，或是自己動手分享拿手菜，也能創造長輩的生活舞台，讓長輩可以走出來，打造新生活圈。（編輯：李錫璋）1111014