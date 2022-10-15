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半島歌謠祭 日本心靈歌姬夏川里美屏東獻唱

2022/10/15 13:36
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）2022半島歌謠祭今年以「我的半島生活PATTERN」為主題，今晚要將百年古城化身為時尚走秀舞台，屏東縣政府邀請到日本心靈歌姬夏川里美與傳藝師同台演出，讓民謠文化走向國際與世界音樂串聯。

今年的半島歌謠祭從老調新聲和世界音樂出發，跨界與國際時尚設計師Daniel Wong黃偉豪合作「民謠時尚秀」，由30名素人身著黃偉豪設計的服裝，呈現各自的生活樣貌。

屏東縣政府發布新聞稿指出，Daniel Wong團隊以半島民謠、常民文化、環境文化為靈感規劃出一場在古城上的時裝秀「島嶼狂想曲」，並以海洋、風、島嶼3個面向闡述恆春之美；時尚走秀節目配樂，則由同根生樂團改編民謠，呈現民謠暨時尚又在地的文化特色。

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文化處指出，今天晚上也會由首度到屏東的日本歌姬夏川里美，演出最受歡迎的「涙そうそう（淚光閃閃）」、「花」、「愛喲、愛喲」等多首膾炙人口曲子，同時與民謠傳藝師合唱「雨夜花」和「四季春」，呈現世界音樂的相容性。

另外，還有「民謠詩劇場」的劇本由台灣傳統戲曲專家游源鏗編導，以阿公阿嬤的人生經歷為舞台劇故事內容，演員橫跨老中青三代；「老調新聲」則由來自澳洲歌手貝克（Caiti Baker）和泰武古謠傳唱隊還有跨國合作的歌曲演出。（編輯：謝雅竹）1111015

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