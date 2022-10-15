推廣鵝肉美食兼送暖 促銷活動盈餘5萬元捐育幼院

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）中華民國水禽產業促進發展協會今天在雲林縣古坑綠色隧道舉辦公益促銷活動，30隻燻茶鵝免費試吃，協會理事長吳祥斌將促銷所得盈餘捐贈5萬元給長愛家園育幼院，送暖傳愛。

中華民國水禽產業促進發展協會今天古坑綠色隧道舉辦「2022鵝香送暖傳愛公益促銷」，吳祥斌及農委會家禽生產科長程俊龍等人在現場推廣鵝肉美食。

促銷會上販售鵝丸和鵝油等加工食品，其中已分切包裝的茶鵝原價新台幣450元，現場促銷價400元，再贈送價值100元的滷鵝蛋最為優惠，另外提供30隻燻茶鵝（約90台斤）讓民眾免費品嘗。

雲林縣府農業處指出，雲林為主要肉鵝飼養地區，全年屠宰量約為129萬6000隻，佔全國3成2的產量，民國104年禽流感爆發後，重挫水禽產業。

農業處表示，近年來復育有成產量上升，雖遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，肉鵝產地價格跌至每台斤50元，但在政府跟協會產銷調節有佳，肉鵝產地價格回升到每台斤64元。

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吳祥斌說，COVID-19疫情期間，許多鵝肉加工業者開發分切鵝肉部位食品，拓展電商市場，讓小家庭也可以單買胸肉、腿肉等部位，不再是傳統消費型態一次買一整隻或半隻，提高民眾對於鵝肉消費及品嚐意願。

中華民國水禽產業促進發展協會表示，入秋吃鵝肉最對時，不管薑母鵝、燒酒鵝，都是很棒進補選擇，而且這次的促銷活動更具意義，將今天的展售金額扣除成本之後，5萬元捐給長愛家園育幼院。（編輯：郭諭儒）1111015