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2022雲林滷肉飯節登場 品嘗各家「神級滷肉飯」

2022/10/15 18:31（10/15 18:41 更新）
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2022雲林滷肉飯節15日在古坑綠色隧道熱鬧登場，雲林縣長張麗善（中）等人出席，為活動揭序幕。 （雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月15日
2022雲林滷肉飯節15日在古坑綠色隧道熱鬧登場，雲林縣長張麗善（中）等人出席，為活動揭序幕。 （雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月15日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）2022雲林滷肉飯節今天在古坑綠色隧道舉辦，近30攤的「神級滷肉飯」店家設攤，採用雲林豬肉、醬油和稻米，加上各家廚藝及獨門配方，讓熱愛滷肉飯的民眾排隊品嘗，共度滷肉飯嘉年華。

雲林縣長張麗善今天出席2022雲林滷肉飯節，並表揚「神級滷肉飯」獲獎專業店家及民間高手。專業店家組由李排骨酥餐館獲得本屆冠軍殊榮，民間高手組冠軍則由陳冠閔獲得。

張麗善表示，雲林縣政府以加深推廣在地優質食材為理念，再次辦理雲林滷肉飯節活動，結合雲林豬肉、稻米及醬油等3項滷肉飯的美味關鍵。

「神級滷肉飯」由廚藝好手烹煮出充滿在地味的滷肉飯，經過激烈評選，15家專業店家、10名民間高手獲獎。

張麗善表示，縣府未來將提供雲林縣滷肉飯美食地圖，歡迎民眾跟著地圖尋香到雲林，體會雲林縣滷肉飯的好滋味及在地食材的好品質。

從神級滷肉飯爭戰中脫穎而出的專業店家及民間高手在綠色隧道大草坪設立，把美味可口的滷肉飯搬上桌，吸引民眾參與，品嚐各家神級廚藝和獨門滋味。（編輯：卞金峰）1111015

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