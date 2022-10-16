第2座落國小校園內 花蓮根努夷部落文化聚會所落成

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮根努夷部落文化聚會所今天落成，這是繼吉寶竿部落文化聚會所之後，第2座蓋在國小校園內，原民會主委夷將表示，滿足部落的使用需求，同時作為學校教學使用，創造雙贏。

夷將．拔路兒Icyang．Parod今天出席花蓮市「根努夷部落文化聚會所」落成典禮，見證並參與部落族人的喜悅。他說，行政院核定新台幣1436萬元辦理「根努夷部落文化聚會所興建工程」，聚會所蓋在明廉國小校區內。

昨天落成的吉寶竿部落聚會所蓋在中原國小內，是花蓮縣首次蓋在學校的聚會所，具有非常重要的意義。過去原民會基於土地須符合管用合一，不補助蓋在學校內的部落聚會。

但是要找到可以興建的公有土地非常不容易，因此原民會特別放寬規定，只要公所、部落和學校三方就管理權責達成共識，可以在學校的土地上興建，除滿足部落的使用需求，同時也可以作為學校教學使用，創造部落與學校雙贏局面。

夷將指出，加速興建部落聚會所，行政院運用花東基金已先後核定花蓮縣政府辦理兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自民國105年至112年計畫經費總計4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計完成興建28座部落聚會所。

目前已完成花蓮市華東（大本）部落、吉寶竿部落、根努夷部落、新城鄉北埔部落、順安部落、吉安鄉慶豐部落、南華部落、光復鄉馬佛部落、香草場部落、瑞穗鄉烏槓部落、秀林鄉民有（陶樸閣）部落、卓溪鄉中平部落、萬榮鄉馬遠部落、明利部落及馬太鞍部落等15座聚會所。

另花蓮市撒固兒部落、拉署旦部落等2座正施工中，達固湖灣部落聚會所規畫設計中。

聚會所是族人日常聚會、傳統祭儀的場所，是部落文化傳承的樞紐，可展現部落特色與文化內涵，對部落發展具有重要意義，原民會將持續推動，造福部落族人。（編輯：黃世雅）1111016