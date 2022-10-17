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新北拚疫後經濟 登錄發票有機會抽中露營車

2022/10/17 13:16（10/17 13:41 更新）
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為振興疫後經濟，新北市推出「新北購有禮」活動，民眾只要在新北市設立營業登記或稅籍登記店家，單筆消費滿新台幣300元，就可登錄發票參加抽獎。中央社記者王鴻國攝 111年10月17日
為振興疫後經濟，新北市推出「新北購有禮」活動，民眾只要在新北市設立營業登記或稅籍登記店家，單筆消費滿新台幣300元，就可登錄發票參加抽獎。中央社記者王鴻國攝 111年10月17日
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（中央社記者王鴻國新北17日電）為振興疫後經濟，新北市推出「新北購有禮」活動，民眾在新北市單筆消費滿新台幣300元即可登錄發票參加抽獎。有機會抽中最大獎為價值超過450萬元的IVECO露營車。

經發局長何怡明表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，新北市自109年推展各項措施與活動，這次「新北購有禮--抽獎趣」活動，推出千份抽獎獎品，最大獎項是超過450萬元的IVECO露營車，預計帶動70億元商機。

何怡明表示，為提振疫後經濟，各大觀光工廠及商家已為這次促銷活動做好準備，尤其是重點商圈也推出各種活動，歡迎大家來新北消費。

經發局表示，今年推出「新北購有禮」活動，民眾只要在新北市設立營業登記或稅籍登記店家，單筆消費滿300元，就可登錄發票參加抽獎。使用電子發票，即可享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館（如公有場館、觀光工廠、運動中心等）消費，抽獎機會3倍送。

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經發局表示，活動總共有2波抽獎活動。第1波抽獎為9、10月期統一發票，紙本發票登錄期間即日起至11月7日止，雲端發票需於10月31日前於活動網頁完成綁定。於11月17日抽出百萬休旅車等獎品。

第2波抽獎是9、10月與11、12月兩期統一發票，紙本發票登錄期間為11月1日起至112年1月7日止，雲端發票需於12月31日前於活動網頁完成綁定。將於112年1月17日抽出IVECO露營車等獎品。（編輯：張銘坤）1111017

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