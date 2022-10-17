家裡不再存放汽油 南投北中寮鄉首座加油站動土

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）北中寮鄉有史以來首座加油站今天動土興建，規劃2個加油島、4個加油槽，為中寮鄉公所公共造產事業，完工後經鄉代會同意將採委外招租讓民間業者經營，鄉公所則站在監督立場。

北中寮鄉無加油站，居民要繞路至南中寮鄉或南投市加油，很不方便，鄉公所排除萬難，今年完成土地變更、移撥等行政作業，在北中寮興建加油站，今天在龍岩村集會所旁舉辦動土典禮，南投縣副縣長陳正昇、國民黨立委馬文君及許淑華、中寮鄉長廖宜賢等人出席。

陳正昇致詞表示，興建加油站是北中寮鄉民長期以來的期待，爭取多年終於完成，感謝各級民代支持協助及鄉公所努力，更感謝地主李美玲女士同意無償提供鄉公所使用土地，透過各界努力共同促成這件美事，縣府也會持續為中寮鄉投入公共基礎建設，促進地方發展。

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廖宜賢說，常見北中寮居民存放備用汽油或抱怨加油很不方便，因此，就任鄉長便積極規劃興建加油站，最後選擇龍眼林段及爽文段土地，但龍眼林段是社福用地，須辦理廢止撥用，再重新申請有償撥用為加油站用地，另爽文段為私有地，感謝地主李美玲無償提供。

廖宜賢指出，申設加油站前置作業相當繁複，感謝立委馬文君大力協調財政部國有財產署，才能順利完成用地撥用，工程總經費新台幣4865萬元，預計12月下旬申報開工，明年12月竣工驗收，這座加油站為中寮鄉公所公共造產事業，公所將提請鄉代會同意，採委外招租經營，除非無業者願承租，才會由公所經營。（編輯：黃世雅）1111017