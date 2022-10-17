林務局結合24個學術團體 成立草鴞保育聯盟

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）林務局嘉義、屏東林管處今天舉辦「2022年草鴞保育成果交流會議」，邀集24個單位代表共同簽署「草鴞保育聯盟合作宣言」成立草鴞保育聯盟，要讓草鴞自由翱翔在台灣西南平原。

嘉義林管處發布新聞稿表示，為了保育草鴞與屏東林管處邀請農業、交通、水利、國家公園、大學以及NGO等24個夥伴單位，以及關心草鴞議題的夥伴共百餘人，在嘉義大學舉辦「2022年草鴞保育成果交流會議」。

嘉義林管處告訴中央社記者，瀕臨絕種保育類草鴞，是台灣12種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，目前分布區域主要以嘉義、台南、高雄、屏東4個縣市的淺山與平原草生地為主，分別對應到林務局嘉義林管處與屏東林管處的轄區。

嘉義林管處說，「2022年草鴞保育成果交流會議」決議由跨領域的各單位共同組成草鴞保育聯盟，並透過簽署「草鴞保育聯盟合作宣言」來宣告，聯盟成員將在各自職掌上加入友善草鴞的相關規劃，透過跨機關合作推動草鴞保育。

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嘉義林管處指出，農牧地、廢耕地、牧草地及演替頻繁河川地都是草鴞重要棲地。草鴞當前面臨威脅主要為棲地喪失與劣化、鼠藥毒害、非刻意的人為獵捕等3項，此外基礎資訊不足，社會上保育認知不足，這些皆是草鴞生存不易的不確定因素，因此草鴞保育需要整合各相關權益者的參與，以及更多的調查與研究提供草鴞保育更詳盡的資訊。

林務局保育組長羅尤娟表示，林務局近年推出許多草鴞保育政策，如生態系服務給付及瀕危物種保育行動計畫書，相信在跨機關共同參與下，一定能建構出人與草鴞和諧共生的永續環境，讓草鴞自由翱翔在台灣西南平原。（編輯：方沛清）1111017