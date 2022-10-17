台南副議長24日補選 民進黨團傾向不參與

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市副議長林炳利日前病逝，台南市議會預定於24日召開臨時會進行副議長補選，國民黨籍蔡育輝表態盼與無黨籍合作爭取，民進黨團目前傾向不參與，但仍待進一步討論。

台南市議會秘書長汪啟瑞今天告訴中央社記者，林炳利因病過世，議會依法須重新選出副議長，目前已排定於24日召開臨時會進行補選，當天須有超過一半席次議員出席才能開會，若出席人數不足將流會，再另外擇期辦理。

國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝表示，台南市議會目前55席，民進黨與親綠的其他黨籍議員可達近一半席次，有16席的國民黨要與無黨籍合作才有勝算。

蔡育輝指出，黨團目前決議有意願參選者於19日前提出登記，若有2人以上登記，則以內部協商或假投票選出1人，再尋求與無黨籍議員合作，協商推出1人角逐。

蔡育輝表示，他已向黨團提出登記，目前黨內還沒有其他人表態參選，如果由他代表國民黨團與無黨籍協商，他將展現最大誠意，該禮讓就會禮讓，以不要讓民進黨拿下副議長為優先考量。

先前傳出有意角逐的無黨聯盟總召林阳乙今天表示，經思考後決定不參選，屆時視情勢變化再決定實際做法。

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民進黨團發言人呂維胤表示，由於這屆議員任期只剩2個月，加上還沒審完的市府總預算案要等到下一屆的市議員選舉後再審，副議長補選的象徵意義大於實質意義，目前黨團較傾向不參與補選，讓林炳利的名字掛在那裡直到任期屆滿，對林炳利也是一種尊重。

呂維胤指出，目前估算民進黨團有信心可掌握過半席次，不參與補選的方式很多，要不要推出人選只是其中之一，技術性不出席使臨時會流會也是選項，但目前黨團內部還沒有一致性共識，近日將再開會討論如何因應。（編輯：陳仁華）1111017