高雄原鄉地區公車 新增原住民族語站播服務

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市交通局今天表示，已針對茂林、那瑪夏及桃源區等3原鄉建置族語站播服務，公車行經3區公車站位時，將以族語播報站名，方便原住民長者搭乘，也讓遊客能多認識當地原住民文化。

交通局今天新聞稿表示，目前高雄市公車車內到站廣播有國語、英語、台語、客語等4種語言，即日起，行經3原鄉的12條公車路線都有族語播報。

這12條路線為H11（桃源-長庚）、H11A（寶來-長庚）、H12（桃源-高醫）、H11區間車（梅山口-桃源）、H11區間車（六龜-梅山口）、H11區間車（六龜-寶來）、H21（那瑪夏-高醫）、H22（那瑪夏-長庚）、H22區間車（那瑪夏-甲仙）、H22區間車（那瑪夏-旗山）、H31（多納-旗山）、8029等。

當地族人表示，聽到公車播報族語，感覺很親切，也更貼近部落。一名遊客說，公車進到山區後，車上站名播報多了族語，雖然聽不懂，但覺得很有特色。

交通局長張淑娟說，為推廣並落實原住民族語言發展，行經茂林區公車沿線視原住民族群的分佈，分別以茂林語、萬山語、多納語來進行到站播報。

而行經那瑪夏區公車則錄製布農族、卡那卡那富族站名播報；桃源區則有布農族和拉阿魯哇族等2種族語，讓原住民長輩更方便搭乘。（編輯：謝雅竹）1111018