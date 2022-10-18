南投139丙線第2期通車 接新闢旺來園區聯外道路

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南投市139丙線第2期工程18日通車，全長約1.48公里，起點嶺興路接至樂利路，南投縣長林明溱（左6）、國民黨立委許淑華（左7）等人出席通車典禮。中央社記者蕭博陽南投攝 111年10月18日

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投市139丙線第2期工程今天通車，全長約1.48公里，起點嶺興路接至樂利路；另外，為降低旺來產業園區交通衝擊社區居民寧靜生活，縣府也新闢聯外道路銜接139丙線第2期路段。

提高南投市西側外環道路系統服務效能、改善南崗路上下班塞車情況，南投縣政府規劃139丙線共3期工程，第1期民國109年1月通車，第2期工程110年2月24日開工，縣府今天辦理「南投市139丙線1K+740~3K+220道路新建工程」通車典禮暨「南投旺來園區聯外道路工程」動土典禮，由南投縣長林明溱主持，許多來賓到場。

林明溱接受媒體聯訪表示，工程起點嶺興路，銜接終點樂利路，串聯南崗工業區及南投市中心，可有效分散南崗路車流，路線全長約1.48公里，路寬22公尺，配置雙向4車道，車道寬3.5公尺，由於行經山坡地，限速50公里，並於中央分隔帶下方設置滯洪沉砂池。

林明溱說，旺來產業園區位於南投市南側與名間鄉交會處八卦山台地，面積約16.6公頃，往來園區主要由省道台3線經縣道150線銜接樂利路，經五育高中、神木社區抵達，考量園區未來營運運輸及觀光對附近居民生活可能產生衝擊，因此，規劃闢建旺來園區聯外道路。

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林明溱表示，旺來產業園區東側139丙線第2期工程今天通車，園區聯外道路連接139丙線第2期道路，分擔產業園區聯外交通量，降低對附近居民生活干擾，工程新闢長度約833公尺、路寬12公尺，今年9月12日開工，預計112年9月完工，總經費新台幣1億3267萬元。

國民黨南投縣長參選人、立委許淑華出席表示，為分散省道台3線車流，她104年向交通部爭取139丙線第1期工程經費，接著爭取第2期新建工程，經與縣長林明溱、立委馬文君等人共同努力，獲交通部公路總局補助，第2期工程今天通車，可與台3線形成路網，未來她會爭取139丙線延伸至名間鄉，完善區域整合。（編輯：黃世雅）1111018