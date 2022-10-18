亞灣特貿三基地啟動 安藤忠雄設計打造創新園區

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高雄亞灣特貿三委託日本建築師安藤忠雄設計的南之南基地18日舉行簽約典禮，將打造商辦、公共服務綜合創新園區，同時與市府扶植新創事業，形塑5GAIoT產業生態系。高雄市副市長林欽榮（中）代表市府見證雙方合作。（高雄市都發局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月18日

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄亞灣特貿三委託日本建築師安藤忠雄設計的南之南基地今天舉行簽約典禮，預計投資106億，打造商辦、公共服務綜合創新園區，同時與市府扶植新創事業，形塑5GAIoT產業生態系。

亞灣特貿三案去年11月14日評選出爐，創下全台公辦都更最大民間投資規模776億元。「特貿三南之南公辦都更」基地實施者智匯方舟公司與委託設計的日本建築師安藤忠雄，今天舉行簽約典禮暨記者會。

高雄副市長林欽榮代表市府見證雙方合作，特貿三基地未來預計投資約新台幣106億元，打造商辦產業生活及公共服務等綜合型創新園區，建置智匯學院、托育家園、安藤在台灣首座光影美術館、智慧辦公及零售等公共或服務設施，同時與市府成立委員會，設立5GAIoT新創天使基金7000萬元扶植新創事業，形塑亞灣5GAIoT產業生態體系。

林欽榮致詞表示，依據市府經發局資料，中央地方力推亞灣5GAIoT（人工智慧物聯網）創新園區，目前已吸引近80家國際大廠、新創事業、國際加速器或共創夥伴等進駐，新創群聚生態系已然成形。特貿三開發可再新增約10至15萬坪產業辦公研發、會展會議與企業營運總部等空間，與高雄軟體園區一二期呼應，擴增產業鏈規模與群聚效果。

高雄市政府都發局中午發布新聞稿說明，特貿三南、北3處基地合計5.3公頃，民間投資額估776億元，創造至少4000個工作機會，揮出高雄大型公辦都更招商成功全壘打。依據目前智匯方舟公司規劃經營構想，將配置一棟45樓172米住商大樓，以及一棟29樓112米商辦大樓，結合智慧辦公、零售商辦、居住生活及公共服務的微型創新園區，同時提供智匯學院、托育家園等公益服務設施。

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都發局指出，特貿三也將建置在台灣第一座光影美術館，並全部由建築大師安藤忠雄親手設計。另外，智匯方舟公司承諾取得辦公棟使用執照後，設立5GAIoT新創天使基金7000萬元，並與市府共同成立委員會扶植新創事業發展。

都發局說，智匯方舟將加速興建台電及市府分回建築物，預計於申報開工核准日起48個月內申請辦公棟使用執照，預計分期取得時間約為2027至2028年，提供企業進駐使用。市府同步藉由都更168專案平台，協助環評、交評、都設及都更等需依法審議程序及書件製作，以兼顧都市開發與環境品質。（編輯：謝雅竹）1111018