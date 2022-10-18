仁愛鄉競總29日成立 許淑華擬邀韓國瑜站台

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）國民黨立委許淑華曾化身「神力女超人」為前高雄市長韓國瑜站台，外界好奇韓國瑜是否為參選南投縣長的許淑華站台，許淑華今天說，擬邀韓國瑜出席29日仁愛鄉競總成立。

韓國瑜曾颳起一股「韓流」旋風，但2020年總統大選落敗後沉寂，今年地方選舉進入最後衝刺階段，久未現身的韓國瑜陸續公開為國民黨參選人站台拉票，由於國民黨立法委員許淑華曾化身「神力女超人」為韓國瑜站台，如今外界也好奇韓國瑜是否為許淑華站台。

南投縣政府今天辦理南投市139丙線第2期工程通車典禮，國民黨南投縣長參選人許淑華出席接受媒體聯訪表示，有規劃邀韓國瑜到南投站台，應會出席仁愛鄉競選總部成立；幕僚補充透露，許淑華與國民黨仁愛鄉長參選人江子信聯合競選總部29日成立，安排流程中。

另外，對於日前一份民調結果，許淑華說，發布民調的協會並非民調公司，委託什麼單位做民調，外界也不清楚，也沒有公開完整披露所有資料，依她來看，就是參選人在落後情況下，會急於發布對自身較有利民調數據，讓支持者有信心，但她們也有做民調，非常清楚選況與進度，做好最後努力，有信心迎接勝利。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧22日下午在草屯敦和宮辦競選活動，規劃邀行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁等人出席，不過蘇貞昌今天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）將無法出席，對此，蔡培慧幕僚表示，仍在評估，訊息確定後發布。（編輯：黃世雅）1111018