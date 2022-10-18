黃敏惠公開十大旗艦計畫 營造雲嘉南新生活中心

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市長黃敏惠今天公開「十大旗艦計畫藍圖」，十大旗艦計畫將串聯周邊產業園區、營造優質生活圈，以和鄰近縣市共榮共好為目標，讓嘉義市成為雲嘉南新生活中心。

黃敏惠今天在市府召開記者會表示，嘉義市以和鄰近縣市共榮共好為目標，以3環3橫3縱新路網，串聯嘉義市周邊產業園區交通，帶動經貿、交通、教育、醫療、居住等5大新產業，打造便捷安全的交通路網，便利二地居人口，並將持續爭取城際軌道運輸，以輕軌先行，連結高鐵與台鐵嘉義站，串聯通勤與觀光軸線。

黃敏惠指出，以嘉義車站為起點，營造為大車站門戶計畫，透過向西串聯友忠公園、番仔溝公園以及美術館、文創園區Wing藝文基地；向東連結林業文化園區、總圖書館及舊監宿舍群形塑「文化新絲路2.0」，並翻轉西市場與興中派出所，讓舊城創新生，為嘉義市引進青創活力。

黃敏惠進一步說明，「十大旗艦計畫藍圖」不僅擘劃城市交通及產業等發展，也以「全齡共享、世代宜居」為目標，擘劃「樂齡勇壯城」、「青世代磁吸」、「教育新世代」、「影視新協力」等計劃。

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黃敏惠說，當中「樂齡勇壯城」結合嘉義市豐沛醫療資源基礎，將推動設立醫學院，並支持橘世代樂齡圓夢，打造銀髮商機；「青世代磁吸」則提出「二地居政策」，整合生育、托育、教育，讓青年安居的城市支援系統，磁吸鄰近地區人口，並發揮嘉義市教育強項，推動實驗創新、雙語國際、數位教育，培養影響未來的人才。

另外，也成立「協拍中心」，整合各項拍片協助服務，藉由國際影展加乘嘉義市影視能量、影視文化養成及影視播放場域，促進城市行銷及帶動觀光人潮。（編輯：卞金峰）1111018