新竹縣輕軌規劃6大路網 年底送交通部審議
2022/10/18 17:35（10/18 18:06 更新）
新竹縣政府18日發布新聞稿指出，新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫，初步規劃路網涵蓋竹北、湖口、竹東、芎林，新埔、新豐等鄉鎮及銜接新竹市，並納入桃園市機場捷運往南延伸到新竹縣湖口可能性，年底送交通部審議。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月18日
（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫，縣府今天表示，規劃6大路網，涵蓋竹北、竹東等鄉鎮及銜接新竹市，也納入桃園市機場捷運往南延伸到湖口可能，年底送交通部審議。
新竹縣政府發布新聞稿指出，為完善整體輕軌路網規劃，今年召開2場地方說明會聽取民意，初步規劃路網涵蓋竹北、湖口、竹東、芎林，新埔、新豐等鄉鎮及銜接新竹市，並納入桃園市機場捷運往南延伸到新竹縣湖口可能性。
縣長楊文科表示，新竹縣大眾捷運路網規劃著重「強化產業發展」「整合交通樞紐」「改善交通瓶頸」，並考量銜接新竹市輕軌路網及系統，串聯新竹市所規劃的輕軌紅線、綠線及橘線等，以契合桃竹竹苗區域及經濟發展所需。
竹縣府交旅處指出，新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫，規劃6大路網，除原有「高鐵新竹站－竹北－新竹市區」藍線、「新庄子－新豐－竹北－新竹市區」黃線、「湖口－新竹工業區－竹北－高鐵新竹站」紫線、「竹東－二重埔－竹科」棕線。
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還有，「芎林－高鐵新竹站－竹科」芎林藍線延伸外，並新增「高鐵新竹站－新埔」新埔藍線延伸，同時將寶山及新豐黃線等具運量潛力路廊，已檢討修正並納入期末報告規劃內容中。
縣府表示，在新竹市橘線路廊預留銜接寶山、雙溪之路廊節點，以整合頭前溪兩岸大新竹生活圈，以及軌道建設採用國產化、淨零排放等發展趨勢等建議內容一併納入考量，盼讓中央加速核備審議，而優先路網藍線的可行性研究預計民國113年規劃完成。（編輯：方沛清）1111018
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