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獨居罹癌男生活陷困境 民代慈善會攜手募款救急

2022/10/19 12:13（10/19 12:51 更新）
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國民黨籍台中市議員李榮鴻服務處特助李文傑（左）探視獨居罹患肺腺癌63歲柯姓男子，與地方慈善會攜手募款，幫助男子度過難關。（李榮鴻服務處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月19日
國民黨籍台中市議員李榮鴻服務處特助李文傑（左）探視獨居罹患肺腺癌63歲柯姓男子，與地方慈善會攜手募款，幫助男子度過難關。（李榮鴻服務處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）63歲的柯姓男子因罹患肺腺癌得接受化療，身體虛弱無法工作，生活陷入困境，台中市議員李榮鴻與地方慈善會募款，20分鐘募得新台幣6萬多元，今天送善款給柯男。

國民黨籍台中市議員李榮鴻服務處特助李文傑今天透過文字稿指出，柯姓男子目前在台中市大甲區租屋獨居，因罹患肺腺癌，身體虛弱無法工作，加上得長期接受化療，生活陷入困頓，連基本生活都相當困難。

李榮鴻服務處與大甲廣明宮廣澤尊王慈善會向地方人士募款，20分鐘募得6萬多元，今天將善款轉贈給柯男。李文傑指出，大家齊心協力做公益，希望這筆款項可以解柯男的燃眉之急，感謝各界伸出援手。

柯男除感謝大家幫助，希望自己以後有能力，也能回饋社會，把愛傳出去。（編輯：張雅淨）1111019

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