竹縣爭取整修8校老舊廁所 導入在地特色

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新竹縣政府爭取教育部國民及學前教育署「老舊廁所整修工程計畫」補助，針對8所學校改善老舊廁所，並導入空間美感教育，其中五峰鄉花園國小竹林分校就以泰雅族傳統色彩為基礎打造，展現原民特色。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣政府今天表示，不少國中、小學校，因廁所老舊而有安全疑慮與通風等問題，縣府共進行8所校園改建廁所，並融合在地校園特色，也導入空間美感教育。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，爭取教育部國民及學前教育署「老舊廁所整修工程計畫」補助，民國109年至今年，核定自強國中、鳳岡國中、花園國小竹林分校、光明國小、博愛國中、新星國小、太平國小與橫山國中。

縣府指出，這8所學校的廁所因過於老舊，而有安全上的疑慮，通風、採光方面也不盡理想，因此，列為整修重點，也將性別平權與美學等概念，融入美化及裝修。

縣府表示，其中，自強國中以客家、原民、林業等3個主題營造廁所主視覺牆。鳳岡國中是重新安裝廁所舊有管線，運用省水器材，以達環境的永續利用及經營。

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縣府指出，在五峰鄉的花園國小竹林分校，透過這次改建計畫，以泰雅傳統色彩「紅、白、黑」為基礎，呈現在外牆與廁間隔板，搭配現地所見的山景稜線，呈現泰雅特色。

縣府說，光明國小營造主題廁所，能提供教師教學素材，如在1樓廁所空間，設計為世界各地動物探索區，成為學生下課自主學習空間。博愛國中在廁所入口走廊牆面規劃意象圖象，設計以窯燒釉面磚的方式呈現圖案，很有特色。（編輯：謝雅竹）1111019