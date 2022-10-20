轉化高雄硬派形象 台灣設計展集結在地隱形冠軍

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台灣設計展「高雄產生」展區以海港轉化高雄重工業「硬派」印象，以設計選品概念，集結12家在地企業與隱形冠軍，呈現高雄品牌柔軟內在。（台灣設計研究院提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）台灣設計展主展場高雄港區承載城市發展史，其中「高雄產生」展區以海港轉化高雄重工業「硬派」印象，以設計選品概念，集結12家在地企業與隱形冠軍，呈現高雄品牌柔軟內在。

策劃單位設研院產業創新組長吳於軒今天透過新聞稿表示，高雄產業過往以石化、鋼鐵、港口等重工業「硬派」形象為主，為重塑高雄產業與生活連結，邀請策展團隊「同心圓」設計總監張伊增，以海港環境轉化過往印象，打造浪波流動感與現代金屬光澤的主視覺。

團隊以設計選品店的核心規劃「高雄產生」展區，代表以「高雄產生」開啟「產」業和「生」活的全新可能，看見港都柔軟內在，用生活行銷高雄品牌，帶民眾體驗不同型態的設計風格。

吳於軒說，展區規劃呈現城市隱形冠軍、懷念的古早味、永續環境實踐、對動物關懷的日常4大面向，詳細介紹正忠排骨飯、榮泉彈珠汽水、志斌豆瓣醬、錦芳油飯、舊振南漢餅、加安牌、久奈司、富樂夢、珍芳烏魚子、高雄地酒D98 KAOBAR、鹽埕第一公有零售市場、無尾香蕉動物學校等12家在地品牌與產業隱形冠軍。

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經發局長廖泰翔表示，經濟部與高雄市政府聯手推動「高雄生活、港都生產、台灣設計」，以台灣設計研究院為平台，帶領跨領域的D-TEAM設計夥伴，將曾經主導港灣外銷物流的蓬萊商港區華麗變身為「設計中島」，打造10大必看展覽。

廖泰翔指出，策展團隊更協助12家在地業者從設計、品牌再造、場域空間、社會與服務設計、使用者體驗等面向運用設計力助攻升級，歡迎民眾把握展期，23日前到高雄棧庫群參觀。（編輯：謝雅竹）1111020