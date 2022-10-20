王育敏邀韓國瑜力挺 盧秀燕、侯友宜10月底助勢

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（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏29日成立水上鄉競選總部，前高雄市長韓國瑜將到場助講。台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜10月下旬也將陸續南下合體王育敏拉抬聲勢。

王育敏競選總部今天發布新聞稿指出，王育敏預計22日及29日分別成立與民雄鄉長參選人林于玲、水上鄉長參選人陳德榮的聯合競選總部。

王育敏與林于玲的競總成立大會，將於22日上午在民雄鄉麥當勞對面停車場舉辦，現場將有在地歌手、魔術師和藝術表演團與民眾同樂。

王育敏表示，水上鄉聯合競選總部成立大會，韓國瑜將到場助講。韓國瑜總能點出百姓的真正心聲，韓國瑜當時的金句「貨出去、人進來、發大財」其實目前仍是民眾內心所期望的，希望透過韓國瑜的魅力將嘉義縣鄉親對現況苦悶串聯起來；造勢活動將於29日上午在水上國小前舉行。

王育敏競選團隊也透露，盧秀燕、侯友宜也將於10月下旬分別到嘉義縣與王育敏合體拜票，希望透過國民黨「母雞市長」們拉抬選情。（編輯：謝雅竹）1111020