台南和澳洲黃金海岸締姊妹市40年 2市長錄影祝賀

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（中央社記者張榮祥台南20日電）今年10月是台南市和澳洲黃金海岸市締結姊妹市40年，雙方市長錄製祝賀影片為彼此城市獻上祝福，以紀念兩市彌足珍貴的情誼。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市和澳洲黃金海岸市（City of Gold Coast）1982年10月締結為姊妹市，台南市長黃偉哲和黃金海岸市長湯姆泰特（Tom Tate）錄製祝賀影片為彼此城市獻上祝福。

此外，泰特在個人臉書（facebook）推播黃偉哲錄製的影片，黃偉哲也留言表達感謝。

黃偉哲指出，澳洲黃金海岸是知名觀光大城，多年來和台南保持緊密關係，他感謝泰特對台南國際交流的支持，也歡迎黃金海岸市民多走訪台南。

泰特在影片中表示，台南以獨特文化與傳統聞名，他2018年訪問台南時親身感受到兩市深厚溫暖的友誼、及彼此長存且真誠的互動關係，他期望未來兩市有更多互訪機會。

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泰特2012年當選連任迄今曾兩度造訪台南，2012年兩市締盟30週年時，更曾率團到台南簽署加強合作備忘錄，2018年參與台南的綠能交流會議。

黃金海岸市坐落於「陽光之州」昆士蘭，氣候宜人適宜居住旅遊，以觀光業、影視產業和製船業聞名全球；台南市政府預定11月2日在台南市鹽埕圖書館舉辦黃金海岸靜態特展，展覽兩市友誼互動及澳洲相關書籍、文物和文化。（編輯：黃世雅）1111020