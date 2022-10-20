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大甲國小操場跑道磨損嚴重 蔡其昌施志昌爭取改善

2022/10/20 18:11
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市大甲國小的操場跑道，因樹根隆起加上使用率高，跑道磨損嚴重，立法院副院長蔡其昌、台中市議員施志昌爭取新台幣1590萬元改善，目前跑道、半戶外風雨球場都已完工。

台中市大甲國小操場因樹根隆起，加上周邊居民的使用率高，跑道磨損狀況嚴重。施志昌今天發布新聞稿指出，田徑項目是大甲國小強項，許多比賽大甲學童都名列前茅；為讓學童們有更好跑道可以運動與訓練，也讓周邊居民來大甲國小運動時能有更好運動環境，蔡其昌自體育署爭取1590萬元改善環境。

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體育署專門委員周國金表示，這次施作的項目主要有半戶外球場，經費為890萬，跑道的部分是700萬，包含PU操場跑道、跳遠沙坑跑道、草皮打孔補沙等，讓學童可以快樂運動與學習。

大甲國小校長李金發說，這次跑道整修，對於孩子運動習慣養成、體育課訓練等，有很大助益；而半戶外球場部分，在工程完成後，將與在地藝術家合作，在建物上妝點不鏽鋼昆蟲與牽牛，為冰冷鋼構建物，增添生態教育意義。（編輯：陳仁華）1111020

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