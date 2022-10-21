台東首創公車體宣傳政見 劉櫂豪要幫65歲長輩裝假牙

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東首創全幅輸出在公車體上宣傳政見，民進黨徵召台東縣長參選人劉櫂豪的「幫65歲以上長輩免費裝假牙」政見，跟著公車深入鄉下，引起長輩關注。

劉櫂豪推出南島國家博覽會、成立青年局、農業台東隊、幫65歲以上長輩裝假牙競選政見，採全幅輸出在公車車體上宣傳政見，在台東罕見，民眾感覺新鮮，引起討論，而免費裝假牙政見也讓鄉下長輩最有感。

住在鹿野鄉的80歲陳姓婦女說，自己最近剛完成假牙裝置，花了新台幣17萬元，她老人家不可能有這麼多錢，還好由3個兒女平均分擔，讓她能開心、安心吃飯，如果免費或是補助，就能減輕兒女的負擔。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問表示，台東65歲以上老年人口比率逐年攀升，目前約占17%，超過3萬8000人，而平均餘命是全國最低，比台北市少7歲多，顯然健康問題是台東亟需改善的重要議題。

其中65歲以上長者因為缺牙問題，影響咀嚼及飲食，造成身心健康問題，因此他主張，如當選台東縣長，新台東縣政府要照顧長輩，幫65歲以上長輩免費裝假牙，讓長輩能夠正常飲食，開心展開笑容，幫助長輩也是幫助年輕人，減輕家庭負擔。

除了免費裝假牙政見外，還有南島國家博覽會、成立青年局、農業台東隊競選政見全幅輸出在公車車體上宣傳，近日已開始在全台東縣跑透透。

劉櫂豪表示，以公車宣傳政見在台東是首見，民眾說好特別好顯眼，還有鄉親開玩笑說追著公車跑，好像粉絲一樣。（編輯：黃世雅）1111021