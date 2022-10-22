金門緊急醫療後送安寧返鄉 安捷航空接棒駐地

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣衛生局近日完成「金門縣救護航空器駐地備勤計畫」招標作業，由安捷航空得標，衛生局長李錫鑫表示，未來3年將由安捷接棒駐地，提供緊急醫療後送安寧返鄉服務。

李錫鑫接受媒體聯訪表示，因應衛福部將「離島地區緊急醫療空中轉診民間直升機駐地備勤」案，自111年起調整由離島3縣自行辦理，預算來自衛福部與地方預算。

衛生局最近辦理這項標案，李錫鑫表示，得標的安捷航空具有豐富緊急醫療後送經驗，也是目前台灣地區唯一獲得交通部民航局核可設立民用航空人員訓練中心的公司，年度飛航時數最長，大於空勤總隊及國內普通航空業者的總和。

李錫鑫指出，安捷航空最大控股公司為具官股性質的台翔航太公司，預計將引入的2架Tecnam P2012型航空器（其中1架駐地機、1架備用機），具備低耗油、低噪音、防潮防鏽噴塗等優點，並訂有海島潮濕多鹽分氣候的特別保養程序，依原廠設計空間較寬敞，可容納1至2張單架及3至5名救護人員或家屬，將有效提升金門縣緊急醫療後送及病危返鄉品質。

原由飛特立公司承作的空中救護轉診契約7月到期，在衛福部協助招標文件製作後，衛生局6月辦理首次公開招標，但因無廠商投標而流標；為銜接過渡期，衛生局緊急採購由飛特立公司繼續承作。

李錫鑫表示，這次招標是第2次，由安捷航空投標，10月中旬通過資格標審查，近日完成評選及決標。未來將由安捷接棒，繼續提供金門縣緊急醫療後送及安寧返鄉駐地備勤服務，待廠商完成相關準備後，將由衛生局通知開始履約進行駐地備勤與執行任務3年，並視履約情形決定是否再擴充3年。

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衛生局說明，航空器駐地涉及中央跨部會協調，需仰賴內政部、國防部及交通部等單位提供專業意見，地方政府辦理招標；先前在104年辦理的標案，經歷招標5次都流標，可見標案不容易。

金門縣是自107年7月27日起由飛特立航空提供固定翼航空器在尚義機場駐地履約服務，執行金門縣緊急醫療後送及安寧返鄉任務。李錫鑫肯定過去4年多來，飛特立完成高品質的空中救護任務，保障了地區急重症救援的黃金就醫時間。（編輯：李錫璋）1111022