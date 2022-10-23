陳其邁競選總部湧5萬人 柯志恩：軍容壯大嘆為觀止

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右3）23日上午與黨主席朱立倫（前左3）一起參加健走活動時受訪表示，國民黨只能在有限資源下，到巷口、廟口直接跟市民對話，持續走基層路線。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）爭取連任的高雄市長陳其邁昨天成立競選總部，現場湧入逾5萬人，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，民進黨造勢軍容壯大，讓人嘆為觀止，國民黨則是走基層路線，與市民直接對話。

陳其邁競選總部昨天成立，現場湧入逾5萬人，場面熱絡。對此，柯志恩今天上午與黨主席朱立倫一起參加健走活動時接受媒體聯訪表示，民進黨造勢的確軍容壯大，讓人嘆為觀止，國民黨只能在有限資源下，到巷口、廟口直接跟市民對話，持續走基層路線。

針對台灣基進台南黨部昨天在國民黨台南市長參選人謝龍介造勢場合焚燒國民黨黨旗，柯志恩說，選舉不用這麼激化，且此舉毫無意義，還導致分局長受傷，應該要給予譴責。朱立倫則說，這是台灣民主的悲哀。

柯志恩和朱立倫今天上午參加「台灣加油逗陣走」健走活動，慶祝台灣光復節77週年，朱立倫事後在臉書上發文表示，後天是台灣光復77週年，這對每個熱愛中華民國、真愛台灣的你我，都是非常重要的日子。

朱立倫說，國民黨捍衛台灣、建設台灣，一直都在；是最愛台灣、最能帶領台灣發展、最能為台灣人民拚好生活的政黨。沒有台灣光復，就沒有今天自由民主的台灣，因此在享受自由民主時，更不要忘了民主政治就是選賢與能。

朱立倫呼籲民眾11月26日一起支持務實理性的中道力量，讓每位實實在在做事的國民黨參選人為台灣人民拚好日子。他也拜託高雄鄉親，支持學經歷優秀，在各大廟口開講、為市民發聲的柯志恩擔任高雄市長。（編輯：黃世雅）1111023