中油招考多項措施防弊 董事長李順欽巡視高雄考場

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經濟部23日舉辦111年所屬事業機構新進職員甄試初試，台灣中油董事長李順欽（右）上午到高雄考場巡視，慰勞考場人員，也為考生加油。（台灣中油提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月23日

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）經濟部今天舉辦111年所屬事業機構新進職員甄試初試，考場採多項措施防弊；台灣中油董事長李順欽到高雄考場巡視，慰勞考場人員，也為考生加油，並呼籲勿以身試法。

台灣中油公司今天發布新聞稿指出，經濟部所屬事業機構111年新進職員甄試今天在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共16個考場舉行初試，初試為筆試，考試科目包括共同科目國文、英文2科及專業科目2科。

中油表示，因招考曾有不法集團涉及考試舞弊，這次考場採取多項措施防弊，包括國家通訊傳播委員會（NCC）派員監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏，考試時還有電子及金屬探測措施，以防範電子舞弊。

李順欽今天上午也在相關主管陪同下到高雄考試巡視，慰勞辛苦的考場工作人員，也為考生加油打氣，並呼籲考生切勿以身試法。

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台灣中油指出，職員甄試由經濟部主辦，將依初試成績擇優通知應考人參加複試，預定於12月28日於經濟部及台糖、台電、台灣中油、台水4家國營事業機構網站公告，參加複試合格的錄取人員，再依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構。

國營事業日前爆出電子舞弊案，檢調接獲檢舉，中油等國營事業有考生舞弊，並自涉案人士住處等地搜出大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材，估計5年來上百人作弊、舞弊集團獲利新台幣上億元。（編輯：陳仁華）1111023