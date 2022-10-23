建構高齡友善環境 台東縣26場域設置標章
2022/10/23 16:26
（中央社記者李先鳳台東縣23日電）建構全齡宜居優質環境，台東縣政府首度招募包含商店、餐飲旅宿等26處高齡友善場域，縣長饒慶鈴今天頒發標章，另招募54家失智友善組織，都有助長者參與社會、在地安老。
展現營造高齡友善環境成效，台東縣衛生局今天舉辦「高齡友善幸福慢活－2022銀髮派對in台東」活動，邀請高齡友善場域代表接受高齡親善場域標章，同時頒發失智友善組織及天使（個人）感謝狀。
饒慶鈴致詞表示，以「開放、整合、創新」將健康城市、高齡友善8大面向、預防及延緩失能等議題融入各局處施政計畫，不僅在全縣設置91個社區照顧關懷據點、13處聚福食堂及103個文健站，並打造社福樂齡大樓等長者共餐及樂齡學習站點，長照服務涵蓋率82%，居全國第3，更榮獲健康城市暨高齡友善城市卓越獎，希望長者都能夠安居健老。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
衛生局指出，為提升高齡者生活便利性，今年首度招募26間高齡友善場域，包含商店、金融機構、餐飲旅宿及長者聚會場所等，改善項目如增設長者專屬服務窗口、提供老花眼鏡、放大商品標示與字體、加裝安全扶手、反光條、防滑地墊及設置無障礙坡道等。
此外，4年來各鄉鎮衛生所共招募2409名失智友善天使及419家失智友善組織，包括今年有444名天使及54家組織，感謝大家致力協助推動失智友善社區計畫，讓失智症患者、照顧者及家屬得到服務與支持，降低對家庭社會的衝擊。（編輯：陳仁華）1111023
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。