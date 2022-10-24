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宮廟燃放煙火彩色煙塵瀰漫 高市環保局開罰

2022/10/24 15:05（10/24 15:46 更新）
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日前有民眾拍下高雄三鳳宮燃放鞭炮、煙火，造成彩色煙塵瀰漫空中。高雄市環保局24日表示，從影片中看來，確實有產生大量粒狀污染物，將依空污法開罰。（翻攝照片）中央社記者曾以寧傳真 111年10月24日
日前有民眾拍下高雄三鳳宮燃放鞭炮、煙火，造成彩色煙塵瀰漫空中。高雄市環保局24日表示，從影片中看來，確實有產生大量粒狀污染物，將依空污法開罰。（翻攝照片）中央社記者曾以寧傳真 111年10月24日
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（中央社記者曾以寧高雄24日電）有民眾拍下高雄三鳳宮燃放鞭炮、煙火，造成彩色煙塵瀰漫空中。高雄市環保局今天表示，從影片中看來，確實有產生大量粒狀污染物，將依空污法開罰，並加強宣導減金減香政策。

日前有民眾拍下影片，位於高雄市的三鳳宮在廟埕廣場燃放鞭炮、煙火，造成紅、綠、黃色的彩色煙塵瀰漫、隨風飄散空中，擔心有空氣污染疑慮。

高雄市政府環保局稽查科長吳柏勳今天接受媒體聯訪表示，經檢視影片，確實有產生大量粒狀污染物，將依該影片前往稽查確認違反時間，並依「空氣污染防制法」第32條規定進行舉發，依法可裁處新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰。

吳柏勳說，將持續宣導宮廟減金減香、及配合紙錢集中焚燒等政策，以期共同維護空氣品質。（編輯：謝雅竹）1111024

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