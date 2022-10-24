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聽學童打招呼就充滿正能量 嘉市志工無怨服務42年

2022/10/24 15:51（10/24 16:01 更新）
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嘉義市民侯來滿（右2）擔任交通導護超過42年，幾乎從未缺席，守護學童的上下課安全，24日獲得嘉義市長黃敏惠（左2）表揚。中央社記者黃國芳攝 111年10月24日
嘉義市民侯來滿（右2）擔任交通導護超過42年，幾乎從未缺席，守護學童的上下課安全，24日獲得嘉義市長黃敏惠（左2）表揚。中央社記者黃國芳攝 111年10月24日
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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義市民侯來滿年輕時與夫婿在林森國小對面開機車行，當年單純為協助學童安全過馬路，結果每聽到學童打招呼內心就充滿正能量，讓她服務至今已42年不間斷，今天獲得嘉市府表揚。

嘉義市政府今天在民生國中舉辦111年度學校志工、導護老師及愛心商店表揚大會，由市長黃敏惠表揚並肯定志工、導護老師及商家營造教育環境善循環的用心。

林森國小65歲志工侯來滿今天接受表揚，她說，年輕時與夫婿在林森國小對面開機車行，民國69年單純只是協助學弟妹安全過馬路，擔任起交通導護志工，後來子女也都就讀林森國小，理所當然，志工服務不間斷。

侯來滿表示，即使子女早就從林森國小畢業，還是一樣站在馬路上協助學童安全過馬路，即使刮風下雨、豔陽天，都樂此不疲，每當聽到孩童上、放學時熱情洋溢的打招呼，內心就充滿正能量。

侯來滿指出，擔任交通導護已超過42年，幾乎從未缺席，守護學童的上下課安全，已變成一種使命感，內心更充滿成就感。

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同樣是林森國小志工的林秀嬅，服務已27年，她說，當初是因為孩子緣故而擔任志工，希望能陪伴孩子成長，雖然孩子已畢業多年，自己仍留任學校繼續服務，未來也會一直服務下去，持續當導護志工守護學童上課。

黃敏惠表示，今天有158名教育夥伴接受表揚，包含101名志工、31名導護老師、26間愛心商店，每一份愛的力量、服務和付出，都是重要素養，教育夥伴的所作所為就是莘莘學子最佳身教榜樣。（編輯：陳仁華）1111024

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