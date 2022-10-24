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國發會通過國1增設岡山第2交流道 估2028年前完工

2022/10/24 18:18
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（中央社記者曾以寧高雄24日電）為疏解國道1號岡山交流道及周邊壅塞車流，因應橋科和岡山未來車潮，高市府爭取增設岡山第2交流道，今天由國發會審議通過，將投入新台幣43.8億元，預計2028年前完工。

高雄市政府工務局今天透過新聞稿表示，國道1號岡山路段於西側有本洲、永安工業區及高雄環保科技園區等重要工業園區，車流多且重車比例高，造成現岡山交流道及周邊道路市186長期壅塞及交通安全等問題；為分散車流、解決雍塞，市府自2016年起著手進行第2交流道可行性研究並爭取交通部增設。

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為加速此建設計畫推動及早日興建，市府與交通部密切溝通協調，包括用地取得、路型設計及經費分攤等，經交通部同意支持並將建設計畫提報行政院，今天獲國發會審議通過，待行政院核定，即可辦理施工作業，預計2028年前完工通車。

工務局指出，因應未來橋頭科學園區發展需求，此項建設計畫除增設岡山第2交流道，同時將土庫排水至橋科匝道（342到349K）之高速公路主線拓寬為8車道，並拓寬改善鄰近嘉新東路（高28線），將使高雄岡山路段國道主線服務水準提升至C-D級、疏解鄰近市道186等平面道路車流，改善道路服務水準，提升交通安全效益。（編輯：陳仁華）1111024

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