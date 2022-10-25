澎湖選舉 朱立倫籲全黨團結揮出全壘打

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（中央社澎湖縣25日電）國民黨主席朱立倫今天主持澎湖縣黨部主委陳雙全布達儀式表示，年底選舉，國民黨一定要團結起來，集中選票一票都不能漏，讓國民黨在澎湖的選舉中揮出全壘打，一起為人民拚好日子。

由於澎湖縣黨部主委許國政投入澎湖縣議員選舉而請辭，黨中央找回陳雙全重新接掌黨部主委，今天由朱立倫親自布達上任，包括澎湖縣長賴峰偉、無黨團結聯盟主席林炳坤、地方黨籍幹部與黨籍提名參選人都到場力挺。

朱立倫表示，陳雙全有很多宏觀想法，要為澎湖服務，服務的方式與位置有很多，為了澎湖好，特別再找回最有經驗的老主委來接棒承擔重任，尤其年底選舉僅剩1個月。他盛讚陳雙全不止是先發，還中繼和救援，國民黨一定要團結起來，要全力做好輔選縣長與鄉市長及議員等選舉，讓國民黨揮出全壘打。

賴峰偉則溫馨的喊話，年底選戰進入最後1個月，但澎湖的國民黨籍中還有2成未歸隊，期盼國民黨員回來，團結一致，創造澎湖美好的未來。

陳雙全表示，在今年7月間得知未獲提名時，非常感慨，一度擬好聲明退出國民黨，在家含飴弄孫過好日子，但因選情動盪，國民黨分裂下，不忍讓其他參選人得利，最後與前立委林炳坤的詳談後，才願意再接下主委這重擔，未來將會全心全力投入輔選，揮出全壘打，讓黨務與黨政重新興旺。（編輯：黃世雅）1111025