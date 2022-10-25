鼓勵員警生小孩 嘉縣設立首間警察職場教保中心

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣警察局設立全台首間警察職場互助教保服務中心，今天舉行揭牌，要幫助年輕員警在工作與家庭上取得平衡，讓他們保衛人民的時候，也能安心生孩子。

配合政府推動「少子女化對策計畫」政策，減輕家庭育兒負擔、提供員工子女托育服務，嘉義縣警察局設置「職場互助教保服務中心」，今天舉行揭牌儀式，縣長翁章梁、警察局長陳明君、縣議員陳文忠到場參與。

翁章梁接受媒體聯訪表示，警察工作辛勞，照顧家庭相當不易，希望藉由職場教保中心的設立，有效提供同仁托育需求，讓他們能兼顧家庭與工作，安心生育。

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陳明君致詞表示，教保中心的揭牌及營運，不只是嘉縣第一間更是全國警察機關第一間，目前有6名警察同仁子女在此托育，減輕家庭負擔，縣警局將持續協助中心妥善營運，擴大照顧同仁家庭。

嘉義縣警局職場互助教保服務中心委託「社團法人中華宏觀專業幼童教保福利學會」經營，中華宏觀專業幼童教保福利學會理事長蕭芳華指出，服務中心可招收20名幼兒，目前已招收9名，鄰近社區家長若有托育需求也可洽詢縣警局。（編輯：謝雅竹）1111025