柯志恩10/30誓師大會 邀藍營南部縣市長參選人參加

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）25日召開記者會表示，30日將在鼓山區大榮高中旁廣場舉辦「南方響起誓師大會」，邀國民黨南部縣市首長參選人一起參加，展現濁水溪以南的在野力量。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，將於30日舉行「南方響起誓師大會」，邀國民黨南部縣市首長參選人一起參加，展現濁水溪以南的在野力量，讓南部不只有民進黨單一的聲音。

柯志恩今天召開記者會表示，30日將在鼓山區大榮高中旁廣場舉辦「南方響起誓師大會」，並邀請同黨籍嘉義縣長參選人王育敏及台南市長參選人謝龍介、屏東縣長參選人蘇清泉一同參加，展現濁水溪以南的在野力量。

柯志恩說，這是一場以南部人民為主體的誓師大會，希望濁水溪以南的南部地區在政壇上不只有民進黨單一聲音，而是人民響徹雲霄的聲音，因此稱作南方響起。來賓有黨主席朱立倫、前立法院長王金平等，還有「最大咖」的所有參與民眾。

柯志恩說，有在野黨的監督，才有所謂的民主自由，希望透過南方響起誓師大會告訴民進黨，南部不是民進黨天下，南部是人民的天下。這場活動是中型規模的造勢活動，約可容納3000、5000人，附近還有捷運、輕軌，交通方便。

柯志恩並表示，廟口開講活動也將延長舉辦，可能會再增加3、4場；至於選前黃金週的活動，目前仍在規劃中，之後會再對外發布，一定不會讓大家失望。

王育敏、謝龍介、蘇清泉今天記者會也透過影片表示，希望集結小蝦米的力量，一起力抗民進黨大鯨魚。歡迎民眾30日一同參與，讓民進黨看到南部人骨氣。

國民黨不分區立委吳怡玎說，柯志恩選情已漸漸看漲，從網路大數據分析，柯志恩的網路聲量升高，超越陳其邁，希望將聲量繼續維持下去，30日一起站出來，「幫我們搧風，讓全高雄的人知道起風了，民意變了」。（編輯：黃世雅）1111025