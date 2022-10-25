傳達自然與土地豐富香氣 台東慢食節29日登場

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台東縣政府推出「2022台東慢食節─很香餐桌」，29日將登場，活動共有5大主題，逾40個攤位、38組料理達人將把田裡種植作物的清香、部落裡飄散的煙燻香、台東豔陽般的辛香，以及香港、泰國、南美、印度等不同地域飲食文化中的香氣一起帶來慢食節中交流分享。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月25日

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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）傳達台東自然與土地的豐富香氣，縣政府推出2022年台東慢食節，秋季場以「很香餐桌」為主題將於29日登場，當天也將頒發慢食評鑑星級，肯定用料理呈現台東風土的餐廳店家。

台東縣政府農業處今天發布訊息表示，今年度的「台東慢食節─很香餐桌」共有「小農真香、地廚香會、部落香親、異國香親、香輔香成」5大主題，超過40個攤位，38組料理達人將田裡種植作物的清香、部落裡飄散的煙燻香、台東豔陽般的辛香，以及香港、泰國、南美、印度等不同地域飲食文化中的香氣一起帶來慢食節中交流分享。

此外，特別邀請慢食評鑑三星餐廳「Sinasera 24」快閃出攤，主廚Nick楊柏偉特別創作限量主題餐點，以長濱鄉的山林與海岸氣味帶來層次豐富的香氣體驗；還有「饗嚮台東」及「香辛深淵」將分別帶來紅烏龍與餐茶搭配的Tea Pairing企劃，以及鹿野在地生產的自然農法多元香料餐飲。

台東縣慢食協會將帶領「慢食節導賞活動」，由特邀導覽員領航，深入淺出介紹很香料理背後廚人們的用心獨到之處。

縣長饒慶鈴表示，台東有許多運用植物、氣味的傳統智慧與飲食特色，例如秋天開花結果的羅氏鹽膚木，果實表面帶有鹽的結晶，是在山上煮湯時的鹽巴；大葉楠的果實曬乾後磨成粉，加一點在湯裡，就可以釋放出食物的豐富滋味。

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農業處長許家豪說明，慢食節不只料理充滿地方特色，「自然食器」更是一大亮點，慢食節中將集結以月桃、檳榔葉鞘等自然素材與在地工藝智慧的「慢食器」，提供民眾感受完整的慢食體驗。

兩年一度的慢食評鑑頒獎典禮也將於29日活動中舉辦，2022年第4屆台東慢食評鑑經過初審、複審，共選出三星、二星、一星、明日之星共31間最具代表性、以料理傳達台東風土的慢食星等餐廳，「2022台東慢食指南」也將於現場限量提供民眾索取。（編輯：謝雅竹）1111025