公車廣告「中國歡迎你」惹議 新北綠營籲防統戰

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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市議會黨團總召陳啟能今天表示，接獲陳情指稱有公車廣告內容涉統戰，最後是以刪掉「中國」等字樣後上路，但也凸顯中國統戰的無孔不入，中央與地方應嚴防。

陳啟能及民進黨新北市議會黨團副召集人李倩萍今天下午召開記者會指出，民眾投訴有客運業者原本將掛上中國民眾投放的公車廣告，內容針對泰國某藝人抵台但標明「中國歡迎你」，宣傳藝人卻大吃台灣人豆腐。

陳啟能表示，中國要歡迎誰，應在中國投放廣告歡迎，不應該在台灣出現，這顯示中國的統戰技倆，無孔不入。這次遭陳情的廣告雖沒違法，但因涉及認知作戰及統戰，中央與地方應訂定相關辦法監督相關廣告內容。同時也應把公車廣告列入年度評鑑。

李倩萍指出，中國用非常不政治方式，運用戲劇及藝人的宣傳，讓一般民眾沒有戒心，藉此文化侵略以達到統戰目的，這是很可怕方式，不能放任，相關單位也應好好約束及把關。

被投放相關廣告為首都客運公司公車，首都客運公司總經理李建文表示，公車廣告都包租給廣告公司，只要廣告內容不違法及違反善良風俗，公車業者一般都不會過問。

有粉絲為泰國男星諾庭購買台北市公車廣告應援，內容竟有「中國歡迎你」等字樣。台北市公運處指出，業者收到民眾反映後，已把「中國」2字拿掉，廣告會刊登到11月7日。（編輯：戴光育）1111025