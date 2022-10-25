北投中繼市場試營運 11/9開幕典禮

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台北市市場處表示，啟用超過41年的北投市場目前正在整修，北投中繼市場25日起試營運，11月9日中繼市場將舉辦開幕典禮。（台北市市場處提供）中央社記者劉建邦傳真 111年10月25日

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市市場處表示，啟用超過41年的北投市場進行整修，預定民國113年5月完工，北投中繼市場今天試營運，攤位達481攤，11月9日中繼市場將辦開幕典禮，當天有抽獎活動。

台北市產業發展局市場處指出，北投市場從70年啟用至今，市場使用時間達41年，但因北投市場的建築物老舊，且缺乏舒適整潔購物環境，規劃市場整體修繕計畫，從今年11月開始著手整修，範圍包含地下室停車場、1樓及2樓，預計113年5月整修完畢。

北投市場1樓原為蔬果、百貨攤販，2樓為生鮮飲食加雜貨，例如在地美食矮仔財滷肉飯就是位處市場2樓。

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市場處表示，在鄰近北投市場附近的北投區大豐公園，設置臨時安置使用的北投中繼市場，預計481攤進駐。北投中繼市場1層樓有6棟，分為A區販售蔬果、B區有生鮮及蔬果、C區為百貨類、D區為飲食區。

市場處指出，北投中繼市場經一年多的施工期，今天開始試營運，即日起民眾到場消費新台幣滿188元，可獲抽獎券，預計11月9日舉行開幕典禮，當天會舉辦公開抽獎活動，呼籲消費者響應。（編輯：李亨山）1111025