預防犯罪 台南市少年輔導委員會行政中心揭牌

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台南市政府少年輔導委員會行政中心26日在中西區揭牌，市長黃偉哲主持儀式，期許相關單位齊心協力開啟少年輔導新的里程碑。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月26日

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市少年輔導委員會行政中心今天在中西區揭牌，目的是推動少年輔導業務，預防少年犯罪；台南市長黃偉哲表示，因應社會變遷，少年輔導也要有新的方式。

台南市政府運用原台南市警局民防管制中心空間，設置台南市少年輔導委員會行政中心，黃偉哲今天主持揭牌典禮，期許相關單位齊心協力開啟少年輔導新的里程碑。

黃偉哲指出，過去對行為偏差少年採用嚴厲、軍訓式或訓斥式方式，如今可能必須改變；因應社會變遷，就要有新的形式，從懲戒概念轉換為幫忙輔導，協助少年走過人生的狂暴歲月。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市少年輔導委員會推動輔導業務，預防犯罪，對象是台南市12歲至18歲的曝險及偏差行為少年，由少輔會結合網絡資源，改善生活難題、親子衝突、經濟困境、人際互動、課業學習、身心疾患等，讓少年成長路上因愛無礙。

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台南市警局少年警察隊表示，少輔會申請「強化社會安全網第二期計畫」經費，進用28名少年輔導員及4名少輔督導，依區域特性畫分中西區（南）、新營區（北）2個駐地，透過分區配置少年輔導人力，優化受理窗口與服務流程。

因應少年事件處理法修正，採「行政輔導先行」制度，「曝險行為」自民國112年7月1日起將由少輔會專責辦理輔導工作，再依110年2月24日發布的「少年偏差行為預防及輔導辦法」，將其中9類偏差行為少年，納入少輔會輔導對象。（編輯：黃世雅）1111026