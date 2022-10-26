嘉基早療中心吉祥物環台公益巡迴 守護兒童發展

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嘉義基督教醫院26日舉辦早期療育公益環台巡迴活動開跑儀式，院長姚維仁（後左6）表示，將由吉祥物「慢慢猴」擔任大使，至全台14間醫院進行公益巡迴演出，為早療兒童發聲。（嘉義基督教醫院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月26日

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義基督教醫院今天舉辦早期療育公益環台巡迴活動開跑儀式，將由嘉基早療中心吉祥物「慢慢猴」擔任大使，自嘉基出發至全台14間醫院進行公益巡迴演出，為早療兒童發聲。

擔任「環台醫療策略聯盟」理事長的嘉基醫院院長姚維仁致詞表示，嘉基早療中心3年前推出「擁抱慢慢猴」繪本，向社會大眾宣導兒童發展的重要性及接納發展遲緩兒童的意義，並培訓一群說繪本的種子老師至嘉義各社區角落分享。

姚維仁指出，嘉基早療中心今年成立「擁抱慢慢猴」兒童劇團，透過生動的演出，影響的對象族群不再僅限親子，更進一步延伸至社區長輩，促進老幼共融的重要性。

姚維仁表示，藉由承辦「環台醫療策略聯盟」公益活動的機會，將嘉基「擁抱慢慢猴」繪本及繪本兒童劇的執行經驗與模式，進一步規劃跨越嘉義，分享至全國各地的醫療盟院。

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嘉基今天舉辦早期療育公益環台巡迴活動開跑儀式，有14間「環台醫療策略聯盟」的醫院響應，將由吉祥物「慢慢猴」擔任大使，自嘉基出發至全台14間醫院進行1個月的環台公益巡迴演出，為早療兒童發聲，期待透過社會大眾的力量，發起對兒童健康發展與早期療育的重視，一起守護兒童。

嘉基早療中心主任穆春香表示，「擁抱慢慢猴」繪本發行後，配合「慢慢猴」大使用各種多元的形式與社會大眾互動，「慢慢猴」大使的形象與人氣不斷提升，也被孩子與家長接受，今年底將出版繪本續集。（編輯：黃世雅）1111026