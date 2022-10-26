鋼鐵廠爐渣爆炸 高市勞檢8家業者罰64萬

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄海光鋼鐵廠日前疑爐渣爆炸釀1死。高市府連日執行安檢，經統計轄內8家鋼鐵公司共計發現22項缺失、依法裁罰新台幣64萬元；其中8處有立即發生危險之虞場所勒令停工改善。

針對9月20日海光鋼鐵廠災害案，高市府除依法嚴懲並追究雇主刑責外，並責成勞工局通令轄區其他鋼鐵公司，對類似作業場所採取相關防災措施。負責督導的副市長羅達生連日來要求最短時間內進行作業場所全面稽查，經統計轄內8家鋼鐵公司共發現22項缺失、依法裁罰64萬元；其中8處有立即發生危險之虞場所已勒令停工改善。

依勞工局今天新聞稿指出，缺失項目包括火災爆炸、墜落、物體飛落、被撞、感電等主要危害。已令雇主即刻改善，並橫向展開擴及全廠區，在14天內完成自主稽查，勞工局將追蹤改善成效，若仍有重複違規情事，將按次加重裁罰。

羅達生下午率勞檢人員至小港區某鋼鐵廠，稽查高熱礦渣處置作業場所，督促業者積極預防水蒸汽爆炸風險，保障勞工與廠區安全。他表示，高熱礦渣處置作業，可能存在水蒸汽爆炸風險，屬金屬熔煉製造過程關鍵危害。

羅達生說，高熱礦渣遇水，將使水的體積瞬間氣化膨脹1700倍，引發水蒸汽爆炸，並導致高熱礦渣噴發飛散，傷害力不容小覷。業者應採取包括降溫、排水設備、防止積水、作業巡檢查驗等預防措施。他呼籲各事業單位，務必再加強審核高溫礦渣處置作業SOP，評估任何可能造成積水原因加以防範，並教導勞工確實執行。

勞工局長周登春表示，針對熔融高熱物處理設備、廢棄高熱礦渣及處置大量高熱物等場所，應有防止水蒸汽爆炸或高熱物飛散、溢出必要安全措施與防災機制，預防職業災害發生。

針對發生重大職災或工安不良的高風險廠商，加密督檢頻率、加嚴裁罰，呼籲業者務必緊盯工安，以避免遭停工、罰鍰，甚至發生職災造成勞動力減損等額外損失。

位於小港區海光鋼鐵廠9月20日下午發生火警，疑移置高溫爐渣時不慎引爆，在廠外駕駛挖土機移置爐渣的1名越南籍越工，因爐渣噴飛引燃挖土機當場燒死。（編輯：孫承武）1111026