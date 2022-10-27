台南佳里菜寮橋拓寬 改善彎道通行安全

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市佳里區麻佳路市道176線菜寮橋處轉彎路段原為頸縮段，容易發生交通事故，市府投入新台幣3000萬元完成改善，台南市長黃偉哲今天視察，盼提供更優質通行環境。

台南市政府工務局簡報指出，麻佳路為佳里區來往麻豆區及通往國道主要道路，車流量大，加上道路寬敞平整，行經菜寮橋彎道時常出現車速過快情形，加上道路寬度緊縮，造成行經橋面車輛駕駛人視線受影響，工務局評估後將橋面向東拓寬4公尺，減緩行車過彎幅度，降低行車危險性。

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台南市工務局指出，改善計畫中也完成麻佳路三段路平工程，改善總長度約378公尺，道路寬度約20公尺，各管線單位配合人手孔蓋下地約22座。全部工程已於10月10日完成，提升麻佳路市道176線整體交通安全及舒適度。

黃偉哲視察後表示，菜寮橋拓寬完成後減緩行車過彎幅度，並拓展用路人視野，增加安全性，改善路平則提供更安全人車通行環境，市府除了菜寮橋拓寬，持續針對其他待改進道路進行改善，盼提供市民更完善交通路網。（編輯：謝雅竹）1111027