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1人1萬元募款餐會突喊卡 饒慶鈴：因多人確診

2022/10/27 14:43（10/27 15:56 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣27日電）爭取連任的國民黨台東縣長參選人饒慶鈴，原定今晚舉辦「1人1萬元」募款餐會喊停，引起外界關注；饒慶鈴表示，因為多人確診，暫時不舉行。

饒慶鈴原定今天晚上舉辦「來吃一頓飯、支持饒慶鈴」的募款餐會，限制人數100人，費用1人新台幣1萬元；這場募款餐會相當低調，競選總部未透過媒體宣傳，不過仍在社群網站引起關注。

劉姓網友說「100萬的政治獻金對饒家根本沒有太大幫助」，王姓網友則說「其實可以問問當天的嘉賓們是否真的有花著1萬元」。

蔣姓縣議員參選人因舉辦募款餐會，涉嫌發放免費餐券今天遭到台東地檢署向台東地方法院聲押獲准，饒慶鈴募款餐會也引起檢調關注，上午傳出取消募款餐會。

饒慶鈴今天中午接受媒體聯訪表示，因為最近很多要參加的人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），沒辦法來，還有一些種種因素，團隊決定27日晚上的募款餐會暫不舉行。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜表示，募款餐會如果以餐券形式進行，每個人的餐券一定要付費購買，否則就涉賄選。（編輯：陳仁華）1111027

台東縣長饒慶鈴力拚連任，原定27日晚間舉辦的「來吃一頓飯、支持饒慶鈴」募款餐會上午卻宣布取消，饒慶鈴中午受訪表示，因為最近很多欲參加者確診無法出席，還有一些種種因素，團隊才決定餐會暫不舉行。中央社記者盧太城台東攝 111年10月27日
台東縣長饒慶鈴力拚連任，原定27日晚間舉辦的「來吃一頓飯、支持饒慶鈴」募款餐會上午卻宣布取消，饒慶鈴中午受訪表示，因為最近很多欲參加者確診無法出席，還有一些種種因素，團隊才決定餐會暫不舉行。中央社記者盧太城台東攝 111年10月27日
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