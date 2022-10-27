高市工地導入智能監控 有效減排提升即時應變力

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高市環保局針對固定、移動、逸散三大污染源提出空污管制措施，更推廣「智能工地」輔導業者建構多元化智能監控系統，進而提升營建業者自主即時應變能力。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，市長陳其邁上任後進行高雄空污改善政策，針對固定、移動、逸散污染源提出多項空污管制措施，在營建工地更推廣「智能工地」有效減排，截至今年9月底，高雄市AQI≦100（空品指數）比例86.8%、PM2.5手動測站濃度15.5μg/m3，均為歷年最佳，朝向連續3年AQI≦100突破8成邁進。

環保局指出，因應近年高雄蓬勃發展，公共工程與房屋建案正如火如荼進行，市府針對營建工程，推廣採用智能管理空污防制方式，輔導業者建構多元化智能監控系統，進而提升營建業者自主即時應變能力。

其中，透過「業者自律」、「公私協力」與「政府加強稽查」管理模式，推動業者完成多項新形態防制作為，如全台獨創高空噴淋裝置、水覆蓋防制工法、霧砲機運用，以及建置多元化監視系統等創新措施，更導入微型感測器智能監控應變機制，縮減業者反應時間及時應變，避免污染擴大；透過新型態防制作為，可讓11處智能工地每年減少640公噸粒狀物污染量。

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環保局長張瑞琿表示，目前建築物能效逐漸受重視，市府鼓勵營建業者可預先因應，在設計時導入建築節能設計減少碳排，如智慧工地即導入太陽能光電、電動車充電設備管路預留、建築物節能及雨水收集回收系統，有效利用相關資源，降低建築物碳排量。

張瑞琿說，市府透過輔導業者以智能化方式提升自主管理及應變能力，推廣多項創新防制作為，將整體防制效果由60%提升至80%，並期許透過防制新模式，促使業者從「自」理到「智」理，讓高雄的營建工地污染減量，成為左鄰右舍好厝邊。（編輯：陳仁華）1111027