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「屏東海底40米」首刷搶空 2刷1000本開賣

2022/10/28 13:50（10/28 14:31 更新）
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屏東縣政府新書「屏東海底40米」，透過文字與童話風格的插畫圖案，勾勒出屏東獨有的海洋生態環境，帶領讀者找到與海洋接觸與對話的模式。28日開放2刷預購。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月28日
屏東縣政府新書「屏東海底40米」，透過文字與童話風格的插畫圖案，勾勒出屏東獨有的海洋生態環境，帶領讀者找到與海洋接觸與對話的模式。28日開放2刷預購。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月28日
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）探索屏東海底之旅為核心精神的「屏東海底40米」新書，9月中發行後，受到廣大讀者回響，首刷2000本在1週內搶購一空，今天開放2刷預購，共有1000本。

屏東縣政府新書「屏東海底40米」，透過文字與童話風格的插畫圖案，一筆一畫勾勒出屏東獨有的海洋生態環境，以40米海洋深度為刻度探索海洋面向，透過潛人的感受，帶領讀者找到與海洋接觸對話的模式。

屏東縣政府傳播暨國際事務處發布新聞稿指出，「屏東海底40米」在9月16日開放預購後1週就被搶購一空，首批收到書本的讀者紛紛拍照上網分享美照，在網路引起熱烈討論，也收到許多民眾來電詢問書本2刷開賣日期，訂單陸續湧入，佳評如潮。

屏東縣長潘孟安指出，屏東的海底像是座繽紛的熱帶雨林，豐富的生態樣貌，有太多的奧妙都值得去發現與探索，也希望讓民眾更親海、近海，瞭解海洋生態的可貴。

縣府表示，可至國家書店、五南文化廣場、獨立書店、誠品書店等，或至博客來、讀冊等網路平台訂購。（編輯：謝雅竹）1111028

潘孟安
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